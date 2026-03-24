3月24日夜10時に最終回を迎える火曜ドラマ『未来のムスコ』。TBSはオールアップを迎えた主演の志田未来さんらキャストのコメントを発表しました。

【写真】正体が明らかになった「まーくん」

『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

※以下ネタバレを含みます。

最終回あらすじ

未来が颯太と別れてから、5年以上の月日が流れた――2032年9月。

将生（塩野瑛久）と結婚した未来は、ドラマで演じた役が話題を呼ぶなど俳優としても順調な日々を送っていた。次回作となる桜子（藤原さくら）との二人芝居に向け、張り切って稽古に励んでいる。

真（兵頭功海）をはじめ劇団の仲間たちや、優太（小瀧望）、沙織（西野七瀬）も、それぞれに環境の変化を迎えながら、充実した毎日を送っているようだった。

しかし、2031年1月に生まれるはずだった颯太は、いまだ未来たちのもとへ現れていない。

未来は、自分がどこかで選択を間違えたせいで颯太が生まれてこられなかったのではないかと、拭いきれない思いを抱えていた。

そんなある日、演出家として活躍するかたわら、子どもたちに紙芝居の読み聞かせもするようになった将生が、公園である男性と出会い…。

颯太とのかけがえのない日々を経て、恋も仕事も夢も中途半端だった自分に終止符を打った未来。

果たして未来は、時を超え、再び颯太と巡り合うことができるのか――？

ジェットコースターのような日々

＜志田未来さん＞

４か月間、ありがとうございました。本当にジェットコースターのような日々で、毎日いろいろなことが起きて、バタバタだったなって思うこともたくさんあります。ですが、今思い返すとあっという間で、すごく自分自身が成長できた４か月だったなと思います。

颯太のような５歳の子と一緒に長い期間お芝居するのも初めてで、最初は戸惑っていたのですが、スタッフの皆さんが現場でママ、パパになってくださって、すごく助けていただきました。

お芝居をしやすい環境を作ってくださって、本当に感謝しています。言いたいことはいっぱいあるのですが、とにかく本当に楽しかったです。ありがとうございました！

＜塩野瑛久さん＞

ありがとうございました。楽しい且つ難しい現場でもあり、でもそれがすごくやりがいがありました。みんなで考えて意見を出し合いながら、いいものを作ることができ、本当に幸せな時間でした。

本作に関わることができて、本当に嬉しかったです。将生を演じさせていただき、ありがとうございました。お疲れ様でした！

＜天野優さん＞

颯太くんをやらせてくれてありがとうございます！ もっともっとみんなで一緒にいたかったです！

子どもたちにしか動かせない…

＜小瀧望さん＞

本当にお疲れ様でした。出演者ではありますが、こんなにもいち視聴者として火曜よる10時が待ち遠しいと素直に思える作品に出会えて、そして参加することができて本当に幸せです。

お子さんたちとの撮影は大変なときもありましたが、それ以上に楽しくて、子どもたちにしか動かせない心の奥の部分って本当にあるなと作品を見て感じました。

スタッフの皆さんも本来の自分の仕事以上のことをされていて、プロフェッショナルな仕事ぶりにも感動していました。皆さんと出会えてよかったなと思いますし、まー先生を演じることができて本当にうれしく思います。ありがとうございました。

＜兵頭功海さん＞

素敵な原作、そして、プロデューサー・監督の皆さん。本当に素敵な方々ばかりでした。

同時に劇団のメンバーには、志田未来さんをはじめ十人十色のお芝居が素敵な方々が集まっていて、毎回お芝居をするたびに「悔しい。全然できない」と、悩み抜いた現場でした。

皆さんのお芝居や、演出していただいたことを自分なりに飲み込んで、今後の役者人生に活かしていきたいと改めて思いました。

あと、颯太（優くん）と一緒にお芝居をできたことは僕にとって、貴重な経験でした。大人になってまた会えるように、僕もそれまで頑張っていたいなって思います。本当にありがとうございました！