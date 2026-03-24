【夫婦、小さなすれ違い…】理系夫vs文系妻、効率で対立…！？【第67話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、デート中に起こった夫婦、小さなすれ違いです。
夫「ここをこうしてこう行けば、近道なんじゃない？」
地図アプリを片手に目的地までの最短ルートをはじき出した夫。
妻「まあ時間かかってもいいから、（今歩いている）この道で行こうよ」
おおらかな妻は、最短ルートでなくてもいろいろな発見や楽しみがあるかもしれないと思っているのかもしれませんね。しかし夫は納得がいかないご様子。
夫「効率悪くない？」
思わず口から出てしまった本音。こればかりは価値観の違いなのでどうしようもないのかも。妻も「デートに効率を求めてなーい！」と不満顔。実はこのご夫婦、理系と文系らしいのですが、こんなことはしょっちゅうなのかもしれません。さあ、どちらが折れるのか、それとも譲り合うのか。勝負はこれから！（笑）
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、デート中に起こった夫婦、小さなすれ違いです。
夫「ここをこうしてこう行けば、近道なんじゃない？」
地図アプリを片手に目的地までの最短ルートをはじき出した夫。
おおらかな妻は、最短ルートでなくてもいろいろな発見や楽しみがあるかもしれないと思っているのかもしれませんね。しかし夫は納得がいかないご様子。
夫「効率悪くない？」
思わず口から出てしまった本音。こればかりは価値観の違いなのでどうしようもないのかも。妻も「デートに効率を求めてなーい！」と不満顔。実はこのご夫婦、理系と文系らしいのですが、こんなことはしょっちゅうなのかもしれません。さあ、どちらが折れるのか、それとも譲り合うのか。勝負はこれから！（笑）
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部