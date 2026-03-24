安藤百香が6アンダーのロケットスタート！2打差に井上渚【ネクヒロ第2戦】
＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 初日（2日間競技）◇24日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」が岐阜県にある明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場で開幕した。
かわいいです！meet treeのウエアはこんな感じ！
初日を終えて安藤百香が6アンダーで回り単独首位。2打差の4アンダー2位に井上渚がつけている。3アンダーグループには開幕戦からの連勝を狙う久世夏乃香、早川夏未、石川夢香ら昨年のプロテスト最終出場の実力者がずらり。中村佳音、森田乃愛、國分彩那らも3位グループに名前を連ねている。2日間大会のため賞金総額は300万円、優勝賞金は100万円となっている。大会は25日の最終日にYouTubeでLIVE配信が行われる。マイナビネクストヒロインゴルフツアー2026開幕戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」解説：中村香織オンコースレポート：黒田カントリークラブ実況：小森谷徹
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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