上原浩治、WBC決勝で遭遇した豪華芸人らと4ショット 右端に映り込んだ“まさかの人物”に注目集まる
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治（50）が24日、自身のSNSを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦で遭遇したお笑い芸人らとの豪華な集合ショットを公開し、そこに映り込んだまさかの“ゲスト”に注目が集まっている。
【写真】「あ、ウエハラJr.!!」上原浩治＆豪華芸人らとの4ショットに映り込んだ“まさかの人物”
上原はXで「決勝戦に来てました!!気づいて声をかけてくれました ありがとうございます！出川さん！飯尾さん！中岡さん！」とつづり、お笑いタレントの出川哲朗（62）、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹（57）との楽しげな笑顔満載の4ショットを披露した。
現地まで駆けつけた3人についてインスタグラムでは「野球好きですよね。嬉しいことです」とうれしそうにコメント。さらに「右端には…」とつづり、右に映り込んだ巨人の帽子をかぶった人物について言及し、ファンから反響が集まっている。
コメント欄には「 楽しそうですね」「凄い豪華なメンバー」「あ、ウエハラJr.!!www」「息子さんの一真さんですね！巨人の帽子Good」などと、長男・一真さんではないかと歓喜の声が寄せられていた。
【写真】「あ、ウエハラJr.!!」上原浩治＆豪華芸人らとの4ショットに映り込んだ“まさかの人物”
上原はXで「決勝戦に来てました!!気づいて声をかけてくれました ありがとうございます！出川さん！飯尾さん！中岡さん！」とつづり、お笑いタレントの出川哲朗（62）、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（48）、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹（57）との楽しげな笑顔満載の4ショットを披露した。
コメント欄には「 楽しそうですね」「凄い豪華なメンバー」「あ、ウエハラJr.!!www」「息子さんの一真さんですね！巨人の帽子Good」などと、長男・一真さんではないかと歓喜の声が寄せられていた。