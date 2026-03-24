俳優の前田愛（42）が、アイドルTシャツを着たカジュアルな最新ショットを披露した。

【映像】息子たちの“卒業”を祝福する前田愛

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ話題になった、成長した息子たちの姿や、「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と、息子たちの好物だけを入れてあげたという手作り弁当など、日常の様子を発信している。

2026年3月19日に更新したストーリーズでは“卒業おめでとう”と書かれたプレートに乗ったスイーツの写真を添えて、中学校と小学校を卒業した息子2人を祝福していた。

前田愛、カジュアルな姿を公開

3月23日にもストーリーズを更新。「運動します」とコメントし、韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のTシャツにデニムのジャケットを羽織ったカジュアルな姿で、トレーニングジムを訪れた最新ショットを公開した。（『ABEMA NEWS』より）