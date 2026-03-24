元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、美ボディ強調タイトニット＆ショーパン姿「無邪気さと色気のギャップすごい」「肌が透き通ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が、3月24日までに自身のInstagramを更新。タイトニットを取り入れたコーディネートを公開した。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「ギャップすごい」ド迫力ボディ際立つタイトニット＆ショーパン姿
竹中アナは「おはよう」「今日は華華天国担当日」とラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）で自身がパーソナリティを担当する日であることを報告。「やたたたたたたーーーー」「リスナーさんに会えるるるるるるるーーーー」と喜びをつづるとともに、格子状のコンクリートが印象的な建物を背に撮影した笑顔の全身ショットを投稿している。肩にカットアウトのデザインが施されたブルーのタイトニットに黒と白のチェック柄のショートパンツを合わせた、美しいボディラインが際立つコーディネート姿を披露している。
この投稿は「健康的で綺麗な脚」「無邪気さと色気のギャップすごい」「肌が透き通ってる」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「ギャップすごい」ド迫力ボディ際立つタイトニット＆ショーパン姿
◆竹中知華アナ、美ボディライン際立つタイトニット×ショーパン姿披露
竹中アナは「おはよう」「今日は華華天国担当日」とラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）で自身がパーソナリティを担当する日であることを報告。「やたたたたたたーーーー」「リスナーさんに会えるるるるるるるーーーー」と喜びをつづるとともに、格子状のコンクリートが印象的な建物を背に撮影した笑顔の全身ショットを投稿している。肩にカットアウトのデザインが施されたブルーのタイトニットに黒と白のチェック柄のショートパンツを合わせた、美しいボディラインが際立つコーディネート姿を披露している。
◆竹中知華アナの投稿に「無邪気さと色気のギャップすごい」と反響
この投稿は「健康的で綺麗な脚」「無邪気さと色気のギャップすごい」「肌が透き通ってる」「可愛すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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