Cocomi“超ミニ”圧巻美脚ショットに驚きの声「体の半分以上が脚」「腰の位置高すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/24】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが3月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳キムタク長女「体の半分以上が脚」“超ミニ”で美脚全開
Cocomiは「快晴。＃ootd」とつづり、私服姿を複数枚投稿。晴れた空と木々を背景に、すらりと伸びた脚が際立つミニスカートにロングブーツ、タイトなグレーのトップスを合わせたスタイリングで、路肩のガードレールに腰をかけた様子を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「体の半分以上が脚じゃん」「腰の位置高すぎ」「バランスがすごい」「見とれてしまう」「普通の道なのにすごい絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳キムタク長女「体の半分以上が脚」“超ミニ”で美脚全開
◆Cocomi、ミニスカ×ブーツで際立つ美しい脚
Cocomiは「快晴。＃ootd」とつづり、私服姿を複数枚投稿。晴れた空と木々を背景に、すらりと伸びた脚が際立つミニスカートにロングブーツ、タイトなグレーのトップスを合わせたスタイリングで、路肩のガードレールに腰をかけた様子を公開している。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「体の半分以上が脚じゃん」「腰の位置高すぎ」「バランスがすごい」「見とれてしまう」「普通の道なのにすごい絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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