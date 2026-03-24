ますおか岡田、成長した息子の姿公開 映画館での写真に「イケメン親子」「2人ともおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が3月23日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】57歳松竹芸人「イケメン親子」成長した息子との2ショット
岡田は「息子と約束していた『ズートピア2』やっと約束を果たせました」とコメント。笑顔でピースをする息子と映画のチケットを持った自身の映画館での2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「息子さん嬉しそうで可愛い」「成長に感動」「息子くん大きくなりましたね」「2人ともおしゃれ」「良いお父さん」「イケメン親子」などと反響が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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【写真】57歳松竹芸人「イケメン親子」成長した息子との2ショット
◆岡田圭右、息子との映画館ショット公開
岡田は「息子と約束していた『ズートピア2』やっと約束を果たせました」とコメント。笑顔でピースをする息子と映画のチケットを持った自身の映画館での2ショットを公開した。
◆岡田圭右の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さん嬉しそうで可愛い」「成長に感動」「息子くん大きくなりましたね」「2人ともおしゃれ」「良いお父さん」「イケメン親子」などと反響が寄せられている。
岡田は、2017年12月にタレントの岡田祐佳と離婚し、2019年11月に一般女性と再婚していたことを発表。2020年10月に男児の誕生、2024年10月に0歳の子どもがいることを明かしていた。なお、祐佳との間に産まれた長男・岡田隆之介は俳優として、長女・岡田結実はタレントとして活躍している。（modelpress編集部）
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