井上咲楽「はじめてトンカツを作りました」キッチンでの調理ショットに反響「整理整頓されてて綺麗」「焼色が完璧」
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの井上咲楽が3月23日、自身のInstagramを更新。キッチンでの料理風景と手料理を公開した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「整理整頓されてて綺麗」一人暮らしのキッチン公開
井上は「最近の日常」と記し、写真を複数枚投稿。「はじめてトンカツを作りました！お肉をたくさん叩いて薄くすると聞いてめちゃくちゃ叩いた。おすすめの作り方やレシピがあったら知りたいです」とつづり、エプロン姿の自身が溶き卵やパン粉などが置かれたキッチンでトンカツ用の豚肉を包丁の背中で叩いている姿や、フライパンの中でこんがりとトンカツが揚げられている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「エプロン姿可愛い」「整理整頓されてて綺麗」「焼色が完璧」「初めてなのに上手にできてる」「美味しそうな色に揚がってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「整理整頓されてて綺麗」一人暮らしのキッチン公開
◆井上咲楽、キッチンで「はじめてトンカツを作りました」料理風景公開
井上は「最近の日常」と記し、写真を複数枚投稿。「はじめてトンカツを作りました！お肉をたくさん叩いて薄くすると聞いてめちゃくちゃ叩いた。おすすめの作り方やレシピがあったら知りたいです」とつづり、エプロン姿の自身が溶き卵やパン粉などが置かれたキッチンでトンカツ用の豚肉を包丁の背中で叩いている姿や、フライパンの中でこんがりとトンカツが揚げられている様子を公開した。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「エプロン姿可愛い」「整理整頓されてて綺麗」「焼色が完璧」「初めてなのに上手にできてる」「美味しそうな色に揚がってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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