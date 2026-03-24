タレントの辻希美が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。長男・青空（せいあ）くんの受験当日に手作り弁当をつくる様子を公開した。

辻はＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのインスタグラムで「公開されました ぜひご覧ください」「ついに当日…送り出す母の素直な気持ち 青空受験弁当」と報告。長男の受験当日にお弁当を作る様子を紹介した。

この投稿にファンからは「辻ちゃんは５人の子供たちそれぞれに愛情をたっぷり注いで立派なママだな」「０才の子に構いっきりじゃなくてそれぞれの成長段階にいる子ども達をしっかり見つめて応援してて。。。本当に理想のお母さんです」「辻ちゃんの母心を感じてわたしも泣きそうです」「愛をかんじるいつ弁！！」「青空くんが受かってますように」などの声が寄せられている。

辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、昨年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。