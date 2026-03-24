１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

【新華社雄安3月24日】中国河北省雄安新区の白洋淀では、紺碧の水面と黄色がかったヨシがコントラストを成し、穏やかな春景色が広がっている。

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）

１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）