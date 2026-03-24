ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 白洋淀に紺碧の春景色 中国河北省雄安新区 白洋淀に紺碧の春景色 中国河北省雄安新区 白洋淀に紺碧の春景色 中国河北省雄安新区 2026年3月24日 17時0分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東） 【新華社雄安3月24日】中国河北省雄安新区の白洋淀では、紺碧の水面と黄色がかったヨシがコントラストを成し、穏やかな春景色が広がっている。１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東）１８日、河北省雄安新区の白洋淀。（ドローンから、雄安＝新華社記者／朱旭東） リンクをコピーする みんなの感想は？