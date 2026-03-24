直近40シーズンで初…22歳のウェンバンヤマがシーズン通算4000得点、600ブロックをクリア

3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、敵地カセヤ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を136－111で制し、連勝を6へ伸ばした。

ウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の54勝18敗（勝率75.0パーセント）としたスパーズは、2月2日以降、リーグベストの22勝2敗（勝率91.7パーセント）と、驚異的な戦績を残している。

ヒート戦では、ビクター・ウェンバンヤマがいずれもゲームハイとなる26得点15リバウンド5ブロックに4アシスト、ケルドン・ジョンソンが21得点6リバウンド、ディラン・ハーパーが21得点6アシスト2ブロック、ステフォン・キャッスルが19得点7リバウンド6アシスト2スティール、ディアロン・フォックスが14得点6アシスト、ハリソン・バーンズが13得点2スティールを記録。

そして、キャリア3年目のウェンバンヤマ（22歳）は、レギュラーシーズン通算174試合目を終えて4023得点、603ブロックに到達。23歳未満の選手が、シーズン通算4000得点、600ブロックをクリアしたのは過去40シーズンで初となった。

【動画】ヒート相手に大暴れを見せたウェンバンヤマ





