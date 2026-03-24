ｎｏｔｅ<5243.T>がこの日の取引終了後にＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468.T>を割当先として、払込期日を４月９日とする１００万株（１株２２１２円）の第三者割当増資を実施し資本・業務提携すると発表した。



ｎｏｔｅの有するトラフィックやＳａａＳ基盤、ＵＧＣ（ユーザー作成コンテンツ）エコシステムと、カドカワが有する強力なＩＰや編集・メディア力を掛け合わせることによるシナジーを期待しており、ＩＰ創出・開発領域や出版ＤＸ領域、ＡＩデータ流通領域、ファンコミュニティー領域などで連携を進める。調達資金２１億９６００万円は将来的なＭ＆Ａ及び資本・業務提携のための投資や今回の資本・業務提携に伴うシステム開発や人材投資、財務体質の健全化のための既存借入金の返済などに充てる予定だ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS