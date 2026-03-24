フードパンダ台湾事業を953億円で買収合意 配車大手グラブ、来年初頭に全面移行へ
（台北中央社）シンガポールの配車サービス大手グラブ・ホールディングスは23日、ドイツの宅配大手デリバリーヒーロー傘下のフードパンダが台湾で展開する宅配事業を現金6億米ドル（約953億円）で買収することで両社が合意したと発表した。今年下半期の手続き完了を見込んでいる。来年初頭までにサービスを全面的にグラブのアプリに移行することを目指す。
今回の買収は、グラブにとって東南アジア以外の市場への初めての進出となり、台湾はグラブが展開する9番目の市場となる。グラブのグループ最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のアンソニー・タン氏は報道資料で「グラブにとって当然の次のステップだ」と述べた。
グラブによれば、買収完了後、台湾の21都市でサービスを展開する。グラブの広報窓口は中央社に対し、買収後の移行期間にはフードパンダのプラットフォームでサービスを継続すると説明した。
フードパンダは、手続き完了までは正常な運営を維持し、消費者や提携店舗、配達パートナーの権益を守ることを優先的に考慮し、全てのユーザーに安定的で高品質な宅配体験とサービスを提供すると強調した。
フードパンダ台湾事業の買収を巡っては、2024年に代行宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営する米ウーバーテクノロジーズがデリバリーヒーローとの間で合意に至っていたが、公平交易委員会（公正取引委員会に相当）が同年末、「競争上の懸念が大きい」として結合を認めない決定を下していた。
（江明晏／編集：名切千絵）
今回の買収は、グラブにとって東南アジア以外の市場への初めての進出となり、台湾はグラブが展開する9番目の市場となる。グラブのグループ最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のアンソニー・タン氏は報道資料で「グラブにとって当然の次のステップだ」と述べた。
フードパンダは、手続き完了までは正常な運営を維持し、消費者や提携店舗、配達パートナーの権益を守ることを優先的に考慮し、全てのユーザーに安定的で高品質な宅配体験とサービスを提供すると強調した。
フードパンダ台湾事業の買収を巡っては、2024年に代行宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営する米ウーバーテクノロジーズがデリバリーヒーローとの間で合意に至っていたが、公平交易委員会（公正取引委員会に相当）が同年末、「競争上の懸念が大きい」として結合を認めない決定を下していた。
（江明晏／編集：名切千絵）