アジアの覇権を奪回したなでしこジャパン、６月に南アフリカと対戦！ 次は世界だ「W杯に向けた準備として重要な機会」
日本サッカー協会（JFA）は３月24日、６月６日に大阪のヤンマーハナサカスタジアムで日本女子代表が南アフリカ女子代表と国際親善試合を行なうと発表した。
なでしこジャパンは、オーストラリアで開催された女子アジアカップで計29得点１失点と無類の強さを見せ、２大会ぶり３度目の優勝を飾った。また、来年夏にブラジルで行なわれるワールドカップの出場権も手にした。
この親善試合に向けて、なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督は次のようにコメントしている。
「６月の国際親善試合は、チームの強化および来年のFIFA女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年４月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます」
なお、この試合は一部地域を除き、フジテレビ系列で全国生中継されると公表された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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なでしこジャパンは、オーストラリアで開催された女子アジアカップで計29得点１失点と無類の強さを見せ、２大会ぶり３度目の優勝を飾った。また、来年夏にブラジルで行なわれるワールドカップの出場権も手にした。
この親善試合に向けて、なでしこジャパンを率いるニルス・ニールセン監督は次のようにコメントしている。
「６月の国際親善試合は、チームの強化および来年のFIFA女子ワールドカップに向けた準備として重要な機会と位置づけています。同時に、AFC女子アジアカップ優勝後、初めて日本のファンの皆さまの前で選手たちがプレーする姿をお見せできる貴重な機会でもあります。また、昨年４月の国際親善試合でも使用したヤンマーハナサカスタジアムで再び試合ができることを大変嬉しく思います。日本まで遠征してくる南アフリカ女子代表に敬意を払い、ファンの皆さまの大きな後押しを受けながら、両チームにとって素晴らしい試合となるよう、しっかりと準備して臨みます」
なお、この試合は一部地域を除き、フジテレビ系列で全国生中継されると公表された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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