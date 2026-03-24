「（日本代表では）いい感触を持って終われなかった」ドイツで躍動する24歳MFはなぜ森保ジャパンに復帰できたのか「選ばれただけで満足している場合ではない」【現地発】

「（日本代表では）いい感触を持って終われなかった」ドイツで躍動する24歳MFはなぜ森保ジャパンに復帰できたのか「選ばれただけで満足している場合ではない」【現地発】