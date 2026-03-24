INI11人揃って『Oggi』大人気企画に登場！テーマは「もしも入社5年目の同期社員だったら？」

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INIが、3月27日に発売される『Oggi』5月号特別版の表紙を飾り、大人気の「スーツ企画」に11人揃って初登場する。

■INIのスーツスタイルが満載

4月22日に8thシングル「PULSE」のリリースを控え、ますます勢いに乗る彼ら。今回の特集では、スタイリッシュなスーツ姿での撮り下ろしとインタビューを12ページにわたりたっぷりと届ける他、特別版の表紙も飾る。

普段のパフォーマンス姿とはひと味違う魅力をまとった姿は必見。ここでしか見られない、リアルな“働く姿”を感じられるスーツスタイルが満載となっている。

デビュー5周年にちなみ設定された今回のテーマは、「もしも入社5年目の同期社員だったら？」。営業部や広報部、法務部など、それぞれ異なる部署で働くメンバーたちが、リアルな職場を思わせる世界観のなかで多彩な表情を見せる。

インタビューでは、「メンバーの中で会社員としていちばん仕事ができそうなのは？」という質問をはじめ、上司・同期・後輩にしたいメンバーをそれぞれがセレクト。お互いをよく知る彼らだからこそ語れる視点から、それぞれの人物像が浮かび上がる。

また、誌面ではメンバー自身がINIの基礎知識を解説。それぞれが考えるグループの魅力や、“自分がNO.1だ”と思うポイントについても語っている。新曲「PULSE」についても話しており、それぞれのレコーディング秘話にも注目。

撮影中も待機中も、とにかく楽しそうにコミュニケーションをとるメンバーたち。わちゃわちゃが止まらない現場となった。

さらに、メンバーそれぞれの手書きメッセージも公開。忙しい日々のなかでふと心を和らげてくれるような、温かい言葉にも注目しよう。そして、SNSでは撮影ビハインドが、WEBでは未公開インタビューが公開される予定。

なお、今号の発売を記念して、3月30日から4月5日の7日間限定で『Oggi』が都内某駅をジャック。スーツ姿のINIが並ぶ超大型ポスターをはじめ、『Oggi』専属モデルの巨大ポスターやデジタルサイネージも登場する。

■書籍情報

2026.03.27 ON SALE

『Oggi』5月号特別版

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/