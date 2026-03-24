日経225オプション4月限（24日日中） 6万3000円コールが出来高最多561枚
24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8129枚だった。うちコールの出来高が4124枚と、プットの4005枚を上回った。コールの出来高トップは6万3000円の561枚（3円高9円）。プットの出来高トップは5万2500円の425枚（505円安2075円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 69000
2 0 1 68000
8 0 2 67000
14 0 2 66000
114 +1 3 65000
9 0 3 64500
374 +2 5 64000
23 +1 6 63500
561 +3 9 63000
18 +3 9 62500
156 +3 14 62000
7 +2 14 61750
19 +5 19 61500
1 -5 15 61375
2 0 16 61250
1 +2 17 61125
145 +10 26 61000
5 +4 22 60750
2 -4 20 60625
13 +7 30 60500
3 0 26 60250
3 -1 27 60125
290 +13 42 60000
4 +17 50 59750
1 -3 36 59625
19 +22 61 59500
290 +23 74 59000
1 +1 58 58875
10 +17 86 58750
5 +16 92 58625
34 +30 101 58500
1 +2 79 58375
7 -12 76 58250
2 +36 116 58125
307 +41 130 58000
4 -12 102 57875
9 +28 138 57750
34 +42 160 57500
1 -168 116 57375
7 +44 178 57250
134 +62 214 57000
48 +34 220 56750
45 +7 197 56500
4 201 56375
2 -4 251 56250
476 +96 360 56000
4 -164 286 55875
2 +32 310 55750
2 -225 430 55625
52 +60 410 55500
3 -385 350 55375
5 +200 570 55250
2 -345 465 55125
274 +175 590 55000
4 -10 470 54875
4 -35 525 54625 3650 1
31 +185 695 54500
16 +35 605 54375
3 700 54125
152 +225 880 54000 3200 -600 10
2 -405 760 53875
25 +85 830 53750
7 +55 865 53625 2955 1
31 +250 1090 53500
1 +385 1275 53375
8 +40 975 53250
1 -665 1025 53125
178 +280 1275 53000 2290 -695 311
