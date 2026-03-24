　24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8129枚だった。うちコールの出来高が4124枚と、プットの4005枚を上回った。コールの出来高トップは6万3000円の561枚（3円高9円）。プットの出来高トップは5万2500円の425枚（505円安2075円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　69000　
　　 2　　　 0　　　 1　　68000　
　　 8　　　 0　　　 2　　67000　
　　14　　　 0　　　 2　　66000　
　 114　　　+1　　　 3　　65000　
　　 9　　　 0　　　 3　　64500　
　 374　　　+2　　　 5　　64000　
　　23　　　+1　　　 6　　63500　
　 561　　　+3　　　 9　　63000　
　　18　　　+3　　　 9　　62500　
　 156　　　+3　　　14　　62000　
　　 7　　　+2　　　14　　61750　
　　19　　　+5　　　19　　61500　
　　 1　　　-5　　　15　　61375　
　　 2　　　 0　　　16　　61250　
　　 1　　　+2　　　17　　61125　
　 145　　 +10　　　26　　61000　
　　 5　　　+4　　　22　　60750　
　　 2　　　-4　　　20　　60625　
　　13　　　+7　　　30　　60500　
　　 3　　　 0　　　26　　60250　
　　 3　　　-1　　　27　　60125　
　 290　　 +13　　　42　　60000　
　　 4　　 +17　　　50　　59750　
　　 1　　　-3　　　36　　59625　
　　19　　 +22　　　61　　59500　
　 290　　 +23　　　74　　59000　
　　 1　　　+1　　　58　　58875　
　　10　　 +17　　　86　　58750　
　　 5　　 +16　　　92　　58625　
　　34　　 +30　　 101　　58500　
　　 1　　　+2　　　79　　58375　
　　 7　　 -12　　　76　　58250　
　　 2　　 +36　　 116　　58125　
　 307　　 +41　　 130　　58000　
　　 4　　 -12　　 102　　57875　
　　 9　　 +28　　 138　　57750　
　　34　　 +42　　 160　　57500　
　　 1　　-168　　 116　　57375　
　　 7　　 +44　　 178　　57250　
　 134　　 +62　　 214　　57000　
　　48　　 +34　　 220　　56750　
　　45　　　+7　　 197　　56500　
　　 4　　　　　　 201　　56375　
　　 2　　　-4　　 251　　56250　
　 476　　 +96　　 360　　56000　
　　 4　　-164　　 286　　55875　
　　 2　　 +32　　 310　　55750　
　　 2　　-225　　 430　　55625　
　　52　　 +60　　 410　　55500　
　　 3　　-385　　 350　　55375　
　　 5　　+200　　 570　　55250　
　　 2　　-345　　 465　　55125　
　 274　　+175　　 590　　55000　
　　 4　　 -10　　 470　　54875　
　　 4　　 -35　　 525　　54625　　3650 　　　　　　　 1　
　　31　　+185　　 695　　54500　
　　16　　 +35　　 605　　54375　
　　 3　　　　　　 700　　54125　
　 152　　+225　　 880　　54000　　3200 　　-600　　　10　
　　 2　　-405　　 760　　53875　
　　25　　 +85　　 830　　53750　
　　 7　　 +55　　 865　　53625　　2955 　　　　　　　 1　
　　31　　+250　　1090　　53500　
　　 1　　+385　　1275　　53375　
　　 8　　 +40　　 975　　53250　
　　 1　　-665　　1025　　53125　
　 178　　+280　　1275　　53000　　2290 　　-695　　 311　