　24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1373枚だった。うちプットの出来高が972枚と、コールの401枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の352枚（220円安1670円）。コールの出来高トップは6万2000円の43枚（7円高110円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　35　　　 0　　　 2　　75000　
　　 3　　　-2　　　 4　　72500　
　　 5　　　+2　　　 8　　70000　
　　 4　　　 0　　　 9　　69000　
　　14　　　+2　　　14　　68000　
　　15　　　+3　　　20　　67000　
　　 7　　　+1　　　25　　66000　
　　 5　　　-2　　　38　　65000　
　　15　　　 0　　　50　　64000　
　　 6　　 +14　　　80　　63000　
　　43　　　+7　　 110　　62000　
　　 5　　 +27　　 140　　61500　
　　 7　　　+7　　 153　　61000　
　　 8　　 +20　　 192　　60500　
　　30　　 +30　　 225　　60000　
　　14　　 +82　　 355　　59000　
　　 1　　 +15　　 360　　58500　
　　31　　 +80　　 500　　58000　
　　 7　　 +85　　 560　　57500　
　　29　　 +80　　 655　　57000　
　　 1　　　　　　 610　　56875　
　　 4　　　　　　 660　　56750　
　　 2　　　　　　 700　　56625　
　　 8　　+155　　 805　　56500　
　　 2　　　　　　 835　　56375　
　　 5　　　　　　 800　　56125　
　　 9　　 +45　　 805　　56000　
　　 4　　　　　　 910　　55875　
　　 3　　-255　　1010　　55750　
　　 2　　-280　　1170　　55250　
　　 7　　+110　　1150　　55000　
　　 2　　　　　　1390　　54250　
　　 3　　+245　　1635　　54000　
　　 3　　-255　　1705　　53875　
　　 2　　　　　　1565　　53750　
　　 2　　　　　　1630　　53625　
　　 3　　-280　　1685　　53500　
　　 4　　　　　　1815　　53375　
　　 4　　　　　　1995　　53250　
　　 3　　　　　　2055　　53125　
　　25　　 +45　　1870　　53000　　3285 　　+915　　　 4　
　　 6　　　　　　2060　　52875　
　　 1　　-510　　2030　　52750　
　　 9　　　　　　2380　　52500　
　　 2　　　　　　2320　　52375　
　　 1　　　　　　2285　　52250　
　　　　　　　　　　　　　52000　　3000 　　+995　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　2635 　　+705　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　2350 　　+485　　　16　
　　　　　　　　　　　　　50875　　2420 　　+595　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　2070 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1910 　　-410　　 236　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1670 　　-220　　 352　
　　　　　　　　　　　　　47250　　1295 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1240 　　-170　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46750　　1225 　　-125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　1240 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46250　　1170 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　1055 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　45750　　1060 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45500　　1045 　　　　　　　 2　