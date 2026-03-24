日経225オプション5月限（24日日中） 4万9000円プットが出来高最多352枚
24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1373枚だった。うちプットの出来高が972枚と、コールの401枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の352枚（220円安1670円）。コールの出来高トップは6万2000円の43枚（7円高110円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
35 0 2 75000
3 -2 4 72500
5 +2 8 70000
4 0 9 69000
14 +2 14 68000
15 +3 20 67000
7 +1 25 66000
5 -2 38 65000
15 0 50 64000
6 +14 80 63000
43 +7 110 62000
5 +27 140 61500
7 +7 153 61000
8 +20 192 60500
30 +30 225 60000
14 +82 355 59000
1 +15 360 58500
31 +80 500 58000
7 +85 560 57500
29 +80 655 57000
1 610 56875
4 660 56750
2 700 56625
8 +155 805 56500
2 835 56375
5 800 56125
9 +45 805 56000
4 910 55875
3 -255 1010 55750
2 -280 1170 55250
7 +110 1150 55000
2 1390 54250
3 +245 1635 54000
3 -255 1705 53875
2 1565 53750
2 1630 53625
3 -280 1685 53500
4 1815 53375
4 1995 53250
3 2055 53125
25 +45 1870 53000 3285 +915 4
6 2060 52875
1 -510 2030 52750
9 2380 52500
2 2320 52375
1 2285 52250
52000 3000 +995 1
51500 2635 +705 2
51000 2350 +485 16
50875 2420 +595 4
50750 2070 16
50000 1910 -410 236
49000 1670 -220 352
47250 1295 2
47000 1240 -170 15
46750 1225 -125 1
46500 1240 3
46250 1170 1
46000 1055 11
45750 1060 2
45500 1045 2
