　24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万6000円の16枚（1440円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万3250円の5枚（315円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　55　　69000　
　　 1　　　　　　 640　　59000　
　　16　　　　　　1440　　56000　
　　　　　　　　　　　　　50625　　2875 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50375　　2780 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48750　　2120 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　2035 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1970 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　1325 　　-150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 950 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 770 　　 +10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 610 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 600 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33250　　 315 　　　　　　　 5　


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