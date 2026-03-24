日経225オプション6月限（24日日中） 5万6000円コール1440円
24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万6000円の16枚（1440円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万3250円の5枚（315円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 55 69000
1 640 59000
16 1440 56000
50625 2875 4
50375 2780 3
48750 2120 1
48000 2035 2
47500 1970 1
45000 1325 -150 1
42000 950 2
40000 770 +10 3
39000 610 1
38750 600 2
33250 315 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 55 69000
1 640 59000
16 1440 56000
50625 2875 4
50375 2780 3
48750 2120 1
48000 2035 2
47500 1970 1
45000 1325 -150 1
42000 950 2
40000 770 +10 3
39000 610 1
38750 600 2
33250 315 5
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