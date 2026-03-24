Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ <4053> [東証Ｐ] が3月24日大引け後(17:00)に配当修正を発表。従来無配としていた26年12月期の期末一括配当は10円(前期は無配)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社はこれまで、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的配当を実施していくことを基本方針としておりましたが、内部留保の充実を優先していたため、創業以来配当を実施しておりませんでした。 今後も、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保していく方針は変わりませんが、これまでの収益体質強化に向けた諸施策や、積極的なM&Aの取り組みなどが結実し2026年12月期は大幅な増収増益を見込んでおります。当社では、基本方針に掲げた内部留保を確保しつつ安定的かつ継続的配当を実施していく体制が整ったものと判断し、2026年12月期より創業以来初めてとなる配当（期末配当）を実施する方針を決定しました。 なお、今後の配当につきましては、引き続き将来の事業拡大に向けた投資を行い、健全な財務体質を維持できるよう、経営成績および財務状況等を総合的に勘案したうえで、継続的に実施していくことを基本方針といたします。上記配当方針の変更に伴い、2026年12月期の配当予想を１株あたり０円00銭から期末10円00銭に修正いたします。

