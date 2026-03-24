両親が民放アナ、娘も4月から民放アナに 母のMBS古川圭子アナが大学名・進路を公表 ラグビー日本一に貢献も
大阪・MBSの古川圭子アナウンサーが、24日放送の同局ラジオ番組『ヤマヒロのぴかっとモーニング』（前8：00）に出演し、娘が民放アナとして採用され、4月に入社することを明かした。
【写真】似てる？MBS古川圭子・亀井希生アナの娘・亀井晴加さん
番組冒頭のトークで、スポーツ紙に掲載された大学ラグビー部の進路を紹介。選手だけでなく、スタッフの進路も明らかにされており、大学日本一となった明治大学の中には、学生トレーナ―を務めた、古川アナの娘の名前もあった。
古川アナの夫はMBSの亀井希生アナで、娘は「亀井晴加（かめい・はるか）」さん。進路は、tysテレビ山口。古川アナは「（娘は）アナウンサーになることが決まっておりまして、まもなく1週間後にはテレビ山口に入社いたします」と明かした。春からは、父、母、娘の3人が民放アナとなる。
晴加さんは大阪で育ち、高校時代からラグビー部のマネージャーだったという。一般入試で明治大学に合格して上京し、ラグビー部の「完全日本一」に貢献した。
古川アナは「同じTBSの系列なんですよ」とテレビ山口を紹介して、共演について「そんな時が来たらちょっと楽しみですね」と期待。「日頃はなかなか見られないですけど、全国ネットに出る時には見られるかな」とエールを送った。
なお、『ヤマヒロのぴかっとモーニング』のメインパーソナリティー・山本浩之アナは元カンテレで、長男は日本テレビ・山本健太アナ、三男はカンテレ・山本大貴アナ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】似てる？MBS古川圭子・亀井希生アナの娘・亀井晴加さん
番組冒頭のトークで、スポーツ紙に掲載された大学ラグビー部の進路を紹介。選手だけでなく、スタッフの進路も明らかにされており、大学日本一となった明治大学の中には、学生トレーナ―を務めた、古川アナの娘の名前もあった。
晴加さんは大阪で育ち、高校時代からラグビー部のマネージャーだったという。一般入試で明治大学に合格して上京し、ラグビー部の「完全日本一」に貢献した。
古川アナは「同じTBSの系列なんですよ」とテレビ山口を紹介して、共演について「そんな時が来たらちょっと楽しみですね」と期待。「日頃はなかなか見られないですけど、全国ネットに出る時には見られるかな」とエールを送った。
なお、『ヤマヒロのぴかっとモーニング』のメインパーソナリティー・山本浩之アナは元カンテレで、長男は日本テレビ・山本健太アナ、三男はカンテレ・山本大貴アナ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。