『ばけばけ』ヘブンを悼むトキとイライザは… 第123回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第123回（25日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。
今回は、ある日、トキ（高石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。そんな中、イライザから聞かされた「KWAIDAN」のアメリカでの評判に、トキは動揺する。ヘブンが「KWAIDAN」を書いたきっかけがトキだと知ったイライザは、激しい怒りをトキにぶつける。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、子供たちの遊ぶ様を見守る、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。庭には季節外れの桜が返り咲きしている。その桜を見たヘブンは、日本に来た日のことを思い出していた。ある日の食事時。ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願いする。久しぶりのお願いに、昔を懐かしむトキとヘブンだった。夕方。西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながらトキとヘブンは静かに語り合う。