菊池風磨＆畑芽育MC『夜の音』“幻想的”キービジュアル公開 初回放送前特番のゲストも決定
日本テレビ系新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）が、4月7日から放送される。それに先立って、番組キービジュアル、初回放送前の特番ゲストが24日、発表された。
【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。MCは、菊池風磨（timelesz）と畑芽育が務める。
今回は、番組の世界観を象徴するキービジュアルが解禁された。月をモチーフにした幻想的なセットが印象的で、同番組ならではの空気感を表現している。
また、3月31日深夜1時29分から放送される特番（※関東ローカル）のゲストアーティストとして、3人組バンド・マルシィの出演が決定した。若い世代を中心に圧倒的な支持を集めるマルシィは、等身大の恋愛を描いた歌詞と切ないメロディで共感を呼び、多くの人々の心をつかんできた。
スタジオでは、「ラブソング」「絵空」「隣で」の3曲を披露。それぞれの楽曲に込めた想いや背景をひもときながら、物語を凝縮した特別なライブステージを届ける。
【写真】記念すべき初回放送前特番に登場！マルシィ
同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を丁寧にひも解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブをお届けする“あなたへ贈る”新たな音楽番組となる。MCは、菊池風磨（timelesz）と畑芽育が務める。
また、3月31日深夜1時29分から放送される特番（※関東ローカル）のゲストアーティストとして、3人組バンド・マルシィの出演が決定した。若い世代を中心に圧倒的な支持を集めるマルシィは、等身大の恋愛を描いた歌詞と切ないメロディで共感を呼び、多くの人々の心をつかんできた。
スタジオでは、「ラブソング」「絵空」「隣で」の3曲を披露。それぞれの楽曲に込めた想いや背景をひもときながら、物語を凝縮した特別なライブステージを届ける。