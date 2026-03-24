「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２４日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。２３日に収録された動画の中で、大相撲春場所を振り返り、自身が長年応援している藤島部屋の藤青雲の快進撃について熱く語った。

新入幕ながら１０勝を挙げ、見事に敢闘賞を受賞した藤青雲に対し、西村社長は「当たり負けしない強さと相撲のうまさ、そして精神面の成長が際立っていた」と手放しで称賛。過去に膝のケガで三段目まで番付を落とすなどの苦労を乗り越えてきた経緯を知るだけに「皮一枚どころか二皮むけた」と、その劇的な進化に目を細めました。

場所中も本人と連絡を取り合い、千秋楽後には直接電話で労ったという西村社長。本人に成長の理由を尋ねると「（稽古や取り口などは）変えていない」との回答だったと明かし、技術以上に「内に秘めた闘志と継続的な努力」が実を結んだのだと、その精神的な強さを強調しました。動画内では「親のような気持ちで本当に嬉しかったです」と語るなど、２人の深い信頼関係がうかがえる。また、藤凌駕や藤天晴ら同部屋の若手力士への好影響についても触れ、藤島部屋全体の躍進を確信していた。

さらに西村社長は、特注の化粧まわしを動画内で初披露。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）前には完成予定とのことで「このカッコいい化粧まわしを締めて、相撲界全体をけん引するような活躍をしてほしい」と、新たなステージへ向かう藤青雲へ力強いエールを送った。