エンゼルスとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発。初回は4四死球の乱調で1死も奪えずに降板した。オープン戦の特別ルールにより、2回から再登板。2回0/3を投げて被安打ゼロ、2奪三振も、6四球、2死球で5失点（自責5）と不安が残る内容だった。2死球はいずれもザック・ネト内野手が受け、場内は騒然となった。

佐々木は初回、先頭のネトに左ひじをかすめるような死球を与えると、2番トラウトは二塁ロハスの野選で出塁。3番シャヌエル、4番ソレアに連続四球を与え、押し出しで先制を許した。投手コーチがマウンドを訪れたが、続くモンカダにも押し出し四球。2失点を喫したところでロバーツ監督が交代を告げた。

4-0となって迎えた2回、佐々木はオープン戦の特別ルールにより再登板。再びネトと対峙したが、ここでも死球を与えてしまった。変化球が抜け、またも左ひじに直撃。プロテクターの上だったが、エンゼルスのカート・スズキ監督がベンチを出て状態を確認。観客はざわついていた。それでもネトは出場を継続。4回の第3打席では左翼へ二塁打も放った。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」は、試合後のスズキ監督の取材映像を公式YouTubeに公開。ネトの死球について「エルボーパッド（肘のプロテクター）に当たったんだ。（アリゾナでの）スプリングトレーニング最終戦でも同じ箇所に当たっていた」と説明していた。

1つ目の死球は98マイル、2つ目は85マイルだった。スズキ監督は「3日間で2度も97マイルを肘に受けるのはあまり良いことではないね」とコメント。ただ表情は柔らかく、笑顔。ネトの状態が深刻ではないことを物語っていた。

佐々木は結局、4回先頭打者に四球を与えて降板。開幕前最後の登板は2回0/3、8四死球と乱れて5失点（自責5）で、オープン戦の防御率は15.58となった。それでもデーブ・ロバーツ監督は、レギュラーシーズン4戦目となる30日（同31日）の本拠地ガーディアンズ戦で先発起用を明言している。



（THE ANSWER編集部）