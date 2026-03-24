「ジャケット」どう着る？【AMERICAN HOLIC】40代店員さんの「大人カジュアルコーデ」

季節の変わり目、大人コーデの羽織アイテムとして活躍する「ジャケット」。きれいめにもカジュアルにも使いやすい頼れるアイテムを、トレンド感あふれる着こなしにアップデートするには？ 組み合わせに悩んだら、おしゃれなスタッフコーデを参考にしてみて。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の40代スタッフ@mi_ku_902.ahさんによる、大人カジュアルなジャケットコーデをご紹介します。

スウェパン合わせでトレンドコーデ

【AMERICAN HOLIC】「オーバーサイズテーラージャケット」\5,990（税込）

ネイビーのジャケットにスウェットパンツを合わせた、大人カジュアルなトレンドスタイル。きれいめな印象のジャケットにリラックス感のあるパンツを組み合わせることで、程よく力の抜けた着こなしが完成します。@mi_ku_902.ahさんのようにジャケットのインナーに淡色シャツを合わせれば、コーデ全体が軽やかな雰囲気になりそう。

軽やかグレーの抜け感たっぷりコーデ

グレーストライプ柄のジャケットを主役にした、軽やかで抜け感のあるコーデです。ロゴTシャツをインナーに取り入れることで、きれいめすぎないカジュアルミックススタイルに仕上がっています。ワイドシルエットのパンツを合わせることで、トレンド感あるバランスのコーデが楽しめる予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mi_ku_902.ah様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M