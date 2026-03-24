お家の中で起こりうる『猫の落下事故』

1.窓やベランダからの落下

室内飼いの猫でも、窓やベランダから落下する事故は意外と多いものです。

高い場所に強い動物というイメージがあるため、「猫は落ちても平気」と思われがちですが、実際には骨折や内臓損傷など大きなケガにつながるケースも少なくありません。

猫は動くものに強く反応する習性があります。窓の外を飛ぶ鳥や虫を見つけた瞬間、夢中になって飛びつくことがあります。

網戸が閉まっているだけの状態だと、体当たりで簡単に外れてしまうこともあるのです。

対策として効果的なのは、窓ストッパーや脱走防止柵を設置することです。

網戸には専用ロックを取り付けると安心度が高まります。換気のときは猫が近づいていないか確認する習慣も大切です。

2.キャットタワーや家具の上からの落下

高い場所を好む猫にとって、キャットタワーや棚の上はお気に入りの場所になりやすいでしょう。ところが、足を踏み外したりバランスを崩したりして落下するケースもあります。

とくに起こりやすいのは、滑りやすい素材の棚や不安定な家具です。猫はジャンプ力が高い動物ですが、着地する場所が安定していないと転落につながります。

対策としては、キャットタワーを壁際に設置して安定させることが重要です。棚の上には滑り止めマットを敷くと安心感が増します。

高低差を緩やかにした「ステップ状の動線」を作ると、猫が安全に移動しやすくなるでしょう。

3.飼い主の腕や肩からの落下

意外と見落とされやすいのが、抱っこ中の落下事故です。猫を抱き上げたとき、急に暴れて飛び降りようとすることがあります。

大きな音に驚いたり、床に気になるものを見つけたりした瞬間、猫は反射的に体をひねって飛び出します。人の腕から落ちる高さでも、着地に失敗すればケガにつながります。

肩に乗るのが好きな猫の場合、さらに注意が必要です。バランスを崩して背中側に落ちると、猫自身が受け身を取りにくくなります。

対策としては、抱っこする際に猫の体をしっかり支えることが基本です。

前足付近（胸部）とお尻の両方を支えると安定しやすくなります。無理に抱き続けず、嫌がる様子があれば早めに下ろす配慮も事故防止につながります。

落下事故を防ぐための環境づくり

猫の落下事故を防ぐためには、「猫の行動パターン」を理解した環境づくりが重要です。猫は高い場所、動くもの、狭い隙間に興味を持ちやすい動物です。

たとえば、窓際にキャットタワーを置く場合は脱走防止対策をセットで考える必要があります。家具の配置も、猫が安全にジャンプできる距離や高さを意識すると安心です。

床にクッションマットを敷くのも一つの方法です。万が一落ちても衝撃がやわらぎます。小さな工夫の積み重ねが、猫の安全な暮らしを支えます。

まとめ

猫は高い場所が得意な動物ですが、家の中でも落下事故は意外と起こりやすいものです。

窓やベランダからの転落、キャットタワーや家具の上からの落下、抱っこ中に飛び降りてしまうケースなど、日常のちょっとした場面に危険が潜んでいます。

愛猫が安全に暮らせる環境は、飼い主の気づきと工夫から生まれるものです。日頃の生活の中で「ここは大丈夫かな？」と少し視点を変えてみることが、猫を守る一歩になります。

大切な家族が安心してのびのび過ごせる住まいをつくっていきたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)