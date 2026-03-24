フリーの石野智子アナウンサーが24日までに、自身のインスタグラムを更新。22日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】幼稚園の頃からクリクリお目々は変わりませんね

「誕生日でした！メッセージを送ってくれてみた皆様ありがとうございます！」と投稿。「前の誕生日から今回の誕生日までの間は、立場や状況が変わり、前に進む過程で人に助けてもらうこともとても多かった分 大事にしたいことがみえた大切な時間でした。」と振り返った。



続けて「いただいた やさしさ や あたたかさを 還元できるように頑張ります」とつづり、「写真は幼稚園生くらいのミニ石野」と愛くるしい子どもの頃のショットを添えた。



フォロワーからは「この頃からお顔、お変わりないですね」「ミニ智子ちゃんも可愛い」「ちびちゃんの頃から、お目々クリックリ」などの声が寄せられた。



石野アナは1997年3月22日生まれ、29歳。2019年4月に北海道文化放送（UHB）に入社、24年3月にフリーとなった。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムMCやトークショー、講演会、表彰式、イベントの司会、企業の話し方研修、学生向けの講座・講演などの講師としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）