馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はタマモストロングが勝った２０００年のマーチＳを取り上げる。それまで芝で８戦１勝、６連敗中だった馬が、ダート投入後は無傷７連勝で重賞制覇。眠っていた高い能力を花開かせた。

これほどの才能がなぜ隠れていたのか…。タマモストロングの砂での走りはそれほど強かった。デビューから芝で８戦１勝。６連敗中だったが、砂に矛先を変えた途端に７連勝。同じ馬とは思えないほどの変わり身を見せた。

重賞初挑戦初制覇だったマーチＳも強さだけが際立った。５７・５キロのトップハンデもなんのその。馬群の中に入り、好位から追走すると、直線入り口では目の前に逃げるスマートボーイだけ。小池が手綱を動かすと、パワフルなフォームで加速し、前をあっさりとらえた。結果的に２着に踏ん張ったスマートボーイはのちにダート重賞５勝の強豪だが、３馬身差をつける圧勝劇。「内で包まれて脚を余さないことだけに気をつけた。とにかく強いのひと言」と小池は笑みを浮かべた。

もともと、４歳５月と異例の遅いデビューだったが、そこから１年もたたないマーチＳが実に１５戦目という信じられないほどのタフなローテ。この勝利で一躍、ダート界の新星にのし上がったが、休み明けとなったエルムＳで１０着と砂上で初黒星。その後、２０００年白山大賞典、２０００年さくらんぼ記念、２００１年かしわ記念（当時はG３）を勝ったものの、快進撃を続けていた頃のような輝きは取り戻せなかった。２００２年の日本テレビ盃（Ｊｐｎ２）を最後に現役を引退。通算３１戦１１勝だった。