［ケアラーの風景］ささえるあなたへ

写真家の山本美里さん（４６）は、昨年１６歳で亡くなった次男の瑞樹さんに付き添う自身の姿を約８年にわたり撮り続けた。

自分の人生を選べず、周りから「見えない存在」として扱われる、もやもやした気持ちを記録したという。「ケアラーは『透明人間』ではない。もっと自由でいい」と話す。

２００８年、第３子となる瑞樹を出産しました。生まれつき重い障害があり、間もなく人工呼吸器やたんの吸引などが不可欠な医療的ケア児になりました。それまでは子ども２人を保育園に預けて会社員として働いていましたが、医療的ケア児を受け入れる保育園は見つからず退職。毎日、瑞樹の世話に追われるようになりました。

瑞樹が通う特別支援学校は、通学に送迎が必要でした。万が一に備え、保護者が常に校内で待機することを求められました。その一方で、先生からは「学校は子どもたちの自立の場所。必要な時以外、気配を消していてください」と言われました。

１日約６時間、校内の一室でじっと過ごす。まるで透明人間のような存在。息苦しくて、自分の人生が奪われていく感じがしました。小さなストレスがじわじわと重なり、入学から１年近くたった頃、適応障害と診断されました。

学校での待機をやめた時期もありました。ただ、それは瑞樹も学校を休むということです。日中、家のベッドで横になったままの瑞樹を見て、「行かなければ」と思い、再び２人で登校し始めました。

でも、釈然としない思いはずっとありました。常に親が付き添わなければ子どもが学べない学校も、待機する私の代わりの人がいない状況も、おかしいのではないか、と。

ある時、私の状況を心配してくれた友人に「今一番何をしたい？」と聞かれました。すぐに思いついたのが、以前から興味があった写真でした。１７年、京都芸術大学の通信教育部に入学。世話の合間を縫って撮影や表現の方法などを学ぶうちに、先生から「あなたの不満を撮ったら」と助言され、自分自身にカメラを向け始めました。

給食を載せたおぼんを持つ先生の間で、手ぶらで立つ私（私の昼食はカップラーメン……）。先生に呼ばれて廊下を走る私（呼ばれる回数多くありません？）。修学旅行の記念撮影に入ってはいけない私（全額自費で同行求められるのは……）――。セルフタイマーなどで撮った写真によって、自分の存在を客観視することができました。

撮りためた作品を写真集として出版すると、思いがけない反響がありました。全国各地で展示会や講演を開くようになり、私と同じような境遇にある親たちがたくさんいることも知りました。

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昨年３月３日、瑞樹は肝硬変が悪化して亡くなりました。もう世話をしなくてよくなったのに、ぽっかりと穴が開いたような喪失感にさいなまれています。瑞樹に会いたいです。月命日には、これまで撮った写真でコラージュ作品を制作し、自分の心の中の可視化を試みています。

医療的ケア児の寿命は一般的に短いと言われています。その親は、子どもが亡くなった後も生きていかなければなりません。瑞樹と生きた時間が遠ざかっていくことに恐怖があります。死別の悲嘆に寄り添う取り組み「グリーフケア」が、障害がある子どもを失った家族にも広がるといいなと感じています。

同じような経験や思いをしている人に言いたいです。「おかしい」「つらい」「悲しい」と声に出していい。自分の人生を歩んでいい。あなたはひとりじゃないよ。（聞き手 矢子奈穂）