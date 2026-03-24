俳優の長澤まさみが自身のInstagramを更新し、第49回日本アカデミー賞授賞式に出席した際の写真を公開した。

参考：長澤まさみが語る俳優としての美学 「自分に対してすごく期待している自分がいる」

投稿には、淡いピンクのドレスをまとった長澤の姿を捉えた写真が並ぶ。1枚目はまっすぐにカメラを見つめた凛とした表情の1枚で、柔らかな色味のドレスが上品な雰囲気を引き立てている。さらに頬のそばに手を添えたリラックスした表情や、丸い光のオブジェに手をかざした幻想的な1枚も。

長澤はキャプションで「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね」と授賞式の余韻を綴り、「これからも、自分らしく映画と向き合いたい」と決意を新たにした。さらに「自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、楽しむぞ」と映画への思いを言葉にし、「ご機嫌にね」と締めくくった。

コメント欄では俳優の吉岡里帆が「会場でお話できて嬉しかったです 大好きです！」とメッセージを寄せている。

第49回日本アカデミー賞にて、長澤は『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞。吉岡は出演作『ファーストキス 1ST KISS』が優秀作品賞・話題賞（作品部門）に選ばれており、ともに授賞式に華を添えた。（文＝リアルサウンド編集部）