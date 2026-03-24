シンガーソングライターのかわにしなつきが、サーキットライブ『ZERO NEN CIRCUIT 2026』『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』に出演。大阪、高松でのオフショット動画を自身のInstagramにて公開した。

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かわにしなつきは、3月20日に大阪・心斎橋の7会場で行われた『ZERO NEN CIRCUIT 2026』、3月21日に高松市瓦町周辺を舞台に開催された『SANUKI ROCK COLOSSEUM 2026』と2日連続でサーキットイベントに出演。「SANUKIROCK☆ ZERO NEN CIRCUIT☆thank you‼︎」と報告し、「2日連続でサーキットライブ、楽しかったー！初めましての方にもたくさん会えて嬉しかったなあ」と感想を綴り、訪れた街でのオフショットをトランジッション動画で披露。自身の楽曲「理想的ガール」に合わせ、たこ焼き、ラーメン、スイーツなどのご当地グルメや、楽屋やライブ会場の施設での思い出をかわにしらしいスタイルで共有した。

また、3月22日には未発表曲を披露するライブ映像もInstagramで公開。コメントには「この切なさが、歌声が最高すぎる」「リリースを心待ちにしてる」などファンからの声が寄せられている。

（文＝本 手）