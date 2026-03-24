大阪市は２４日までに、市の中心部に出没している若い雄のシカを念頭に、同市ウェブサイトに「シカを見かけたときは」と題したお知らせを以下の通りに掲載した。

【シカを見かけたときは】

次のことに気をつけて、落ち着いて行動してください。

・近寄らないでください。

・興奮させないために、目を合わせたり、追いかけたり、物を投げつけたりしないでください。

・大声を出したり、騒いだりしないでください。

・シカに食べ物を見せないようにし、決して与えることはしないでください。

・家に侵入されないように、窓の開け放し等はしないでください。

・お子様の行動には、特に注意をしてください。

シカによる被害にあわないために御協力をお願いします。

シカは２２日から２３日にかけて西日本最大の繁華街・梅田から約２キロの距離の公園（同市都島区）で目撃されており、市民が見守る事態となっている。

また、同市の横山英幸市長は２３日、囲み取材に応じ、約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあるシカについて「シカさんが大阪市の方に入って来られたようでして…。どこから来られたシカなのか、ちょっと明確に根拠がないもんで」と発言。「東の方、特に（野生のシカが生息していない）東大阪から来た個体と思われ、淀川河川敷方面にいると。性格は穏やかなようで跳ね回ったり、人の方に寄っていく状況ではないと」と把握している情報を明かすと「シカを発見した場合でも近づかないようにお願いします」と注意喚起している。