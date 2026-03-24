近畿日本鉄道（近鉄）はこのほど、４月２５、２６日に三重・四日市市の塩浜検修車庫で「きんてつ鉄道まつり ２０２６ ｉｎ 塩浜」を開催すると発表した。

今年１月に運行を開始した「１Ａ系」の車両展示をはじめ、安全運行を支える日常検査が体験できる電車の検査体験、その他鉄道関連グッズの販売や体験・見学イベントなどの企画で、同社は「お子さまから大人まで幅広い世代にお楽しみいただける内容となっています」としている。

【今回の新イベント】

▼１Ａ系の車両展示

▼近鉄軌道エンジニアリング株式会社・マルチプルタイタンパー廃品販売（２５日のみ。商品がなくなり次第販売終了）

【その他の主なイベント】

▼あなたも運転士！「出発進行！！」（小学生以下）

▼◎生駒ケーブルのミケちゃんが遊びにくるよ！ 一緒に写真を撮ろう

▼観光特急「しまかぜ」ミニ電車に乗ろう！（小学生以下。雨天中止）

※一部イベントは要事前申し込み、事前抽選。

【概要】

▼日時 ４月２５日、２６日。ともに午前１０時から午後３時まで。最終入場は各日午後２時３０分。入場無料。雨天決行（荒天中止）

▼開催場所 塩浜検修車庫：名古屋・塩浜駅から徒歩約５分

▼会場へのアクセス 両日とも大阪方面などから塩浜駅へ貸し切り列車などで行くツアーあり