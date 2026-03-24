4月14日からフジテレビ系で放送開始するドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜夜9時〜放送）が、放送開始前からネット上で批判を集める事態となっている。

【写真】「刑事課のバディが禁断の結婚」主演のふたり

「ルールを破るための隠れ蓑だと言われている気が」の声も

同作は、秋元康が企画・原案を手掛けるコメディ要素を交えた考察ミステリー。佐藤二朗と橋本愛がW主演を務め、沼袋警察署の刑事である二人が、夫婦であることを隠しながら事件解決に奔走する姿を描く。

「“夫婦は同じ部署に配属できない”という警察内部の暗黙ルールをもとにした作品です（実際は警察官夫婦が同じ部署への配属された例もある）。夫婦であることがバレれば、どちらかが異動になる可能性が高い。そこで、佐藤さんが演じる四方田と橋本さんが演じる鈴木は、夫婦関係であることを隠し、別姓のまま同僚として働くというストーリーです」（テレビ局関係者）

物議を醸しているのが、タイトルに使われている“夫婦別姓”という言葉だ。これは現在も国会で議論が続く「選択的夫婦別姓制度」を想起させるキーワードであり、意見が激しく分かれる非常にデリケートなテーマである。

プロデューサーの小原一隆氏はタイトルについて、

「選択的夫婦別氏制度自体と本作はリンクしているわけではありません。また制度自体に賛成反対の立場を示す内容でもありません。あくまでも、“夫婦ながら以前のままの別姓同士で業務にあたっている刑事”の略称です。ただ、このドラマがきっかけで制度やそれにまつわる様々な意見を知ってもらうことは有意義だと思います」

と説明している。政治的意図はなく、あくまでも純粋にドラマの設定を表現しただけというが、SNS上では、

《何だこのプロパガンダ丸出しのドラマは》

《他にいくらでもタイトルあっただろうにわざわざ夫婦別姓を使った理由は何ですか？》

《完全に洗脳ドラマ 夫婦別姓を美化しようという意図が透けて見えるな》

と、批判的な声が相次いでいる。

夫婦別姓賛成派からも、

《これだと夫婦別姓はルールを破るための隠れ蓑だと言われている気がしてしまう》

という疑問を呈する声が上がっている。

「夫婦別姓制度については、国会でも激しく議論されている最中です。《日本的な家族観や伝統が壊れる》《戸籍の繋がりがあいまいになる》といった反対派も根強い。“夫婦別姓”という言葉が持つ政治的・社会的な側面は非常に重く、エンタメに昇華して良いテーマではありません。

娯楽のイメージが強いドラマにおいて、このキーワードをタイトルに採用したことで“政治的メッセージを発信しようとしている”と受け取られてしまったのではないでしょうか」（政治ジャーナリスト）

テレビやドラマは視聴者に与える影響力も強い。意図していなかったとしても、視聴者が“夫婦別姓を正当化しようとしている”と感じれば、そこには意味が生まれてしまう。

フジテレビは「視聴者からそっぽ向かれる」

また、同作の放送局であるフジテレビに対する視聴者の不信感も、今回の炎上を加速させている要因なようで……。

《フジテレビってホント頭おかしいよな》

《こんなドラマ作るから、視聴者からそっぽ向かれる》

《スポンサー離れで赤字エグかったらしいし、もしかしてどこかからお金でももらいましたか？》

フジテレビは中居正広氏の性加害問題を発端に、古い企業体質など社内問題が明るみに。そこからスポンサー離れや視聴率低迷にさらされてきた。こうした背景があるため、拒絶反応を示す人が続出してしまった可能性も否定できない。

放送開始前から大きな波紋を呼んだ『夫婦別姓刑事』。批判を浴びながらも高視聴率を記録するのか、それとも視聴拒否の動きが数字に表れてしまうのか―。