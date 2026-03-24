女優の白石まるみ（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。45歳での花嫁姿を披露し、“幸せな再婚”記念日を報告した。

「本日結婚記念日」と記し、「私が倖せな再婚をしてから、今日で18年が経ちました」と報告。「ダーリン！今までありがとう。そして、これからもよろしくね」と夫に感謝した。

「写真は45歳の時の花嫁の写真です」とつづり、45歳の時のウェディング姿を披露。「出逢いで人は変わります。運命も変わります。私の人生、で出しは色々あって、辛かった。けど、小学校時代の先生、そして、今のダーリン、それから師匠の弦本先生との出会いで、どんどん良い方向に変わってきたの。個性心理學個性診断レポートで私の生涯リズムを見ると私はどうやらその通りの人生を歩んでいる」とつづった。

「ってことは、このレポートを使ってこれからの人生の計画を立てれば人生はある程度自分の思い通りになるかもしれないな」とも「ふふふ」と記した。

「#花嫁」「#白石まるみ」「#個性心理學」と添えた。

白石は1978年、TBSドラマ「ムー一族」でデビュー。1982年にはアイドル歌手としてレコードデビュー。1992年4月には「母と子のテレビタイム土曜版」でニャンちゅうの初代パートナーとして「まるみおねえさん」として人気に。1991年8月に長女で女優の守永真彩を出産。2007年3月に会社経営者の一般男性と再婚した。