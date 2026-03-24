貴島明日香、沖縄での水着ショット公開「脚長すぎてびっくり」「夏が似合う」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】モデルでタレントの貴島明日香が3月23日、自身のInstagramを更新。沖縄・竹富島での水着姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「ZIP！」7代目お天気キャスター「脚長すぎてびっくり」衝撃の水着姿
貴島は「沖縄の竹富島に行ったときのYouTubeを更新しました」と報告し、現地での写真を複数枚投稿。青空と透き通る海を背景に、引き締まったウエストと脚がのぞく水着の上にパーカーを羽織ったリラックスした姿を披露している。「竹富島は本当に時間がゆっくり流れていて、心から癒されたなぁ。夜は流れ星をたくさん見て、朝は朝日が昇る瞬間に立ち会って、とても幸せな気持ちになりました」と滞在中の感想をつづり、島内を散策している様子や宿での様子なども公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「透明感すごい」「景色も本人も綺麗」「脚長すぎてびっくり」「癒やされる」「夏が似合う」「見とれてしまう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆貴島明日香、竹富島でのリゾートショット披露
貴島は「沖縄の竹富島に行ったときのYouTubeを更新しました」と報告し、現地での写真を複数枚投稿。青空と透き通る海を背景に、引き締まったウエストと脚がのぞく水着の上にパーカーを羽織ったリラックスした姿を披露している。「竹富島は本当に時間がゆっくり流れていて、心から癒されたなぁ。夜は流れ星をたくさん見て、朝は朝日が昇る瞬間に立ち会って、とても幸せな気持ちになりました」と滞在中の感想をつづり、島内を散策している様子や宿での様子なども公開している。
◆貴島明日香の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「透明感すごい」「景色も本人も綺麗」「脚長すぎてびっくり」「癒やされる」「夏が似合う」「見とれてしまう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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