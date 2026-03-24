田中美久「消化と健康を考えた」手作りご褒美ご飯公開「料理上手」「具だくさんで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】元HKT48で女優の田中美久が3月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元HKT「消化に良さそう」具沢山のヘルシーご褒美ご飯
田中は「ほうれん草のおひたしと豚汁と明太パスタ」「消化と健康を考えた自分へのご褒美ご飯」とつづり、鰹節が乗ったおひたし、野菜がごろりと入った豚汁、明太パスタの写真を公開。「豚汁は豚肉買うの忘れたのでただの豚なし。。」とも明かしている。
この投稿に「料理上手」「ヘルシーで真似したい」「具だくさんで美味しそう」「確かに消化に良さそう」「バランスが整ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元HKT「消化に良さそう」具沢山のヘルシーご褒美ご飯
◆田中美久、手作りご褒美ご飯公開
田中は「ほうれん草のおひたしと豚汁と明太パスタ」「消化と健康を考えた自分へのご褒美ご飯」とつづり、鰹節が乗ったおひたし、野菜がごろりと入った豚汁、明太パスタの写真を公開。「豚汁は豚肉買うの忘れたのでただの豚なし。。」とも明かしている。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿に「料理上手」「ヘルシーで真似したい」「具だくさんで美味しそう」「確かに消化に良さそう」「バランスが整ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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