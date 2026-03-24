藤本美貴、煮込みハンバーグなど夜ご飯6品に反響「栄養バランスばっちり」「理想の食卓」
【モデルプレス＝2026/03/24】タレントの藤本美貴が3月23日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳3児の母タレント「理想の食卓」ハンバーグ・ポテサラなど彩り豊かな夜ご飯6品
藤本は「夜ご飯は煮込みハンバーグでした」と、食卓の様子を投稿。木製のテーブルにメインの煮込みハンバーグのほか、キャベツのサラダやポテトサラダ、スープ、タコの和え物、カットトマトなど、彩り豊かで栄養バランスの良い料理が6品並んでいる。
この投稿には「料理上手」「美味しそう」「栄養バランスばっちり」「理想の食卓」「毎日こんなの食べたい」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「理想の食卓」ハンバーグ・ポテサラなど彩り豊かな夜ご飯6品
◆藤本美貴、バランスの取れた手料理披露
藤本は「夜ご飯は煮込みハンバーグでした」と、食卓の様子を投稿。木製のテーブルにメインの煮込みハンバーグのほか、キャベツのサラダやポテトサラダ、スープ、タコの和え物、カットトマトなど、彩り豊かで栄養バランスの良い料理が6品並んでいる。
◆藤本美貴の投稿に反響
この投稿には「料理上手」「美味しそう」「栄養バランスばっちり」「理想の食卓」「毎日こんなの食べたい」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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