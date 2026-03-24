メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋市昭和区の鶴舞公園は「桜まつり」の真っ最中です。この時期、大勢のお花見の人たちでにぎわいますが、問題となるのが迷惑駐車です。そこで、今年から新たな対策が始まりました。

JR鶴舞駅を降りた目の前に広がる鶴舞公園。

高架沿いの細い一方通行の道路は、毎年、迷惑駐車などで混雑していました。

「鶴舞公園とJR鶴舞駅の間の道路。歩いている方はいますが、車が1台も通っていません。桜まつりの期間中に通行止めにするということです」（石神愛子アナウンサー）

今年から、4月12日までの午前9時半から午後9時半、約200mの区間を通行止めにする対策を取っています。

横断歩道を渡る歩行者と車とのトラブルを防ぐためです。

Q.通行止めの目的は？

「横断歩道を渡る人の安全確保がまずひとつと、路上駐車を防ぐことができる」（鶴舞公園 星野有輝 副所長）

マイカーによる交通渋滞は長年の課題で、公園では公共交通機関の利用を呼びかけています。

ごみの投棄も大きな問題

鶴舞公園のサクラはまだ満開とはなっていませんが、平日にも関わらず多くの花見客が訪れていました。

「園内には飲食店やキッチンカーが立ち並び、スイーツやグルメがたっぷり楽しめます」（石神アナ）

普段は穏やかな雰囲気の園内ですが、人が増えればトラブルも増えます。

Q.毎年この時期にどんなトラブルが？

「ひとつはゴミの問題。非常に多くのお客さんが来るので、花見が終わったあと、ごみの放棄が公園内はもちろん地域にも流れている」（星野副所長）

現在、公園内は持ち込んだごみは持ち帰ってもらうことにしていて、園内にごみ箱は見当たりません。

飲食店やキッチンカーで出たごみは、それぞれの店で引き取るようになっています。

なおかつ、夜9時から翌朝10時のみ、ゴミステーションを設置して、閉店後のごみ処理に対応しています。

桜の保護対策も

また、家族連れが気をつけるべきトラブルが――。

「子どもがすぐどこかに行っちゃうので、ずっと見ていないと。人が多いと怖いです」（花見客）

桜まつりの期間中、休みなく対応しているのが迷子。去年、期間中の迷子の対応は19件ありました。

「迷子は例年非常に多い。今年も始まってから4件あったので、引き続き対応していきたい」（星野副所長）

「サクラ林では、すでにレジャーシートを敷いて花見を楽しんでいる方もいます。こちらではネットの柵が設けられています。サクラの木の保護のため立ち入り禁止となっています」（石神アナ）

2014年の花見の映像を見ると、サクラの木の周りはどこもシートを広げて宴会が行われていました。

現在は、年ごとに立ち入り禁止区間を移動させ、桜の木を保護しています。

「ライトアップしているので、遠目から見て写真撮影などしてほしい。お花見のルールをしっかり守って楽しんでほしい。ごみの持ち帰り、公共交通機関の利用、小さな子どもをしっかり見ておいてほしい」（星野副所長）