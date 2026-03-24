『サレタ側の復讐』オープニングはREIRIE、エンディングはBroken my toyboxに決定
テレビ東京は4月1日から、水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）を放送する。24日、オープニング＆エンディングの楽曲が発表された。
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら氏、原作・雙葉葵氏による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作を実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇となる。
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モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役に水崎。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役に篠田。そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役に矢吹が決定している。
オープニングテーマを飾るのはREIRIEが本作のために書き下ろした楽曲「愛讐」。イントロの重低音が物語の高揚感を引き立て、「パレードまで秒読み3…2…1」の歌詞が、復讐開始のカウントダウンとリンクさせるような、まさに本作にぴったりな臨場感溢れる楽曲となっている。
エンディングテーマに、Broken my toyboxが本作のために書き下ろした「TABOO」が決定。繰り返す「賽を振れ」というワードが印象的で、後戻りのできない復讐に向け立ち上がる主人公たちの力強さ、そしてその覚悟の裏側にある寂しさや切なさも感じるような楽曲が、本作の世界観をより一層盛り上げる。
■REIRIE コメント
この度REIRIE、初めてドラマOP テーマを担当させていただくことになりました！RIEは原作を読んだことがあるので、まずうれしい！の気持ち、そしてドラマを盛り上げたい気合い十分です！私たちも主人公3人と共闘する気持ちで歌っています。4月1日からの毎週水曜日深夜1時は絶対リアタイ！ドラマを観てより一層引き込まれる楽曲になったと思います！ドラマと合わせて「愛讐」を楽しんでもらえたらうれしいです！
■プロフィール
2023年に結成された黒宮れいと金子理江による2人組ユニット。バンダイナムコミュージックライブ内のレーベル・MoooD Records より、2026年1月28日に1st EP をリリースし、メジャーデビューを果たした。2月からは全国ツアー「REIRIE Live Tour 2026 -Amethyst-」を開催中。全13都市を巡るREIRIE最大規模の全国ツアーとなる。
■Broken my toybox 藤井樹(Vo&Gt) コメント
この度、「TABOO」という楽曲を書き下ろさせていただきました。今回、原作を読ませていただき「愛そのものへの復讐」とその最中の「駆け引き」をテーマに制作させていただきました。「愛」とは形もなく脆い、非合理的でその癖、中毒性を強く持つ感情です。その「愛」に裏切られたもの、これから裏切るもの、これから裏切られるもの、誰が誰の愛を弄び、壊すのか。そのスリルを楽曲を通してぜひ味わって頂けたら幸いです。
■プロフィール
活動拠点を東京に置く、藤井樹（Vo&G）、高田健太郎(Gt)、郷間直人（Ba）による3人組ロックバンド。ジャンル「ブロークン」を掲げ、バンドサウンドのみにとらわれず、独自のポップやロックを追求する音楽集団。取り繕うことなく現実を伝えながらも救いを感じる歌詞の世界観と、並外れたハイトーンボイス、そして地道なライブ活動に裏付けされた説得力あふれるパフォーマンスで、全国にファンを拡大中。
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら氏、原作・雙葉葵氏による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作を実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇となる。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役に水崎。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役に篠田。そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役に矢吹が決定している。
オープニングテーマを飾るのはREIRIEが本作のために書き下ろした楽曲「愛讐」。イントロの重低音が物語の高揚感を引き立て、「パレードまで秒読み3…2…1」の歌詞が、復讐開始のカウントダウンとリンクさせるような、まさに本作にぴったりな臨場感溢れる楽曲となっている。
エンディングテーマに、Broken my toyboxが本作のために書き下ろした「TABOO」が決定。繰り返す「賽を振れ」というワードが印象的で、後戻りのできない復讐に向け立ち上がる主人公たちの力強さ、そしてその覚悟の裏側にある寂しさや切なさも感じるような楽曲が、本作の世界観をより一層盛り上げる。
■REIRIE コメント
この度REIRIE、初めてドラマOP テーマを担当させていただくことになりました！RIEは原作を読んだことがあるので、まずうれしい！の気持ち、そしてドラマを盛り上げたい気合い十分です！私たちも主人公3人と共闘する気持ちで歌っています。4月1日からの毎週水曜日深夜1時は絶対リアタイ！ドラマを観てより一層引き込まれる楽曲になったと思います！ドラマと合わせて「愛讐」を楽しんでもらえたらうれしいです！
■プロフィール
2023年に結成された黒宮れいと金子理江による2人組ユニット。バンダイナムコミュージックライブ内のレーベル・MoooD Records より、2026年1月28日に1st EP をリリースし、メジャーデビューを果たした。2月からは全国ツアー「REIRIE Live Tour 2026 -Amethyst-」を開催中。全13都市を巡るREIRIE最大規模の全国ツアーとなる。
■Broken my toybox 藤井樹(Vo&Gt) コメント
この度、「TABOO」という楽曲を書き下ろさせていただきました。今回、原作を読ませていただき「愛そのものへの復讐」とその最中の「駆け引き」をテーマに制作させていただきました。「愛」とは形もなく脆い、非合理的でその癖、中毒性を強く持つ感情です。その「愛」に裏切られたもの、これから裏切るもの、これから裏切られるもの、誰が誰の愛を弄び、壊すのか。そのスリルを楽曲を通してぜひ味わって頂けたら幸いです。
■プロフィール
活動拠点を東京に置く、藤井樹（Vo&G）、高田健太郎(Gt)、郷間直人（Ba）による3人組ロックバンド。ジャンル「ブロークン」を掲げ、バンドサウンドのみにとらわれず、独自のポップやロックを追求する音楽集団。取り繕うことなく現実を伝えながらも救いを感じる歌詞の世界観と、並外れたハイトーンボイス、そして地道なライブ活動に裏付けされた説得力あふれるパフォーマンスで、全国にファンを拡大中。