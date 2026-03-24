フィギュアスケートの坂本花織選手が、自身が出場したオリンピック3大会を振り返りました。

オリンピック公式Instagramは23日動画を投稿。演技の映像とともに、坂本選手のインタビューを公開しました。

初出場の平昌五輪については「楽しかったが、初めてすぎてめっちゃストレスだった」と意外なコメント。胃腸炎で救急車で搬送されたことを明かし、「1番の自分の中での大見出しみたいな感じだった」と苦笑いを浮かべました。

北京五輪は「団体も個人もメダルを取れると思っていなくて、本当に奇跡のような瞬間がずっと続いた。これで人生の運を使い果たしたなって思うくらいいい経験しかなかった」と総括。

さらに記憶に新しいミラノ・コルティナ五輪については「団体の銀はみんなで頑張って勝ち取った銀なのですごくうれしい」とし「（個人は）前回が銅メダルで今回は銀。銀なのに悔しいっていうのが前回からの成長だと思うので、その頑張りは褒めてあげたい」と3大会を通しての成長を認めました。

坂本選手は、日本時間25日に行われる世界選手権を最後に現役引退することを表明しています。