丸みを帯びた飲み口が生む、至福の口当たり。一度使えば手放せなくなる、普段使いの決定版【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場中‼
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食卓を鮮やかに彩る4つの新色。手に馴染むフォルムと驚きの魔法びん構造で、毎日に特別な一杯を【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場!
ステンレス製魔法びん構造を採用したこのカップは、飲み物の冷たさと温かさを長時間維持する。真空断熱構造のおかげで、冷たい飲み物を入れても外側に結露が生じず、大切なテーブルを濡らす心配がない。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能性だけでなく、使い心地にも徹底したこだわりが詰まっている。熱々の飲み物を注いでも外側が熱くならないため、季節を問わず安心して手に取ることが可能だ。さらに、丸みを帯びた優しい設計の飲み口は、口当たりが非常に滑らかで、飲み物本来の味わいをより一層引き立ててくれる。
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今回登場した4色の新色は、どれも現代のライフスタイルに自然に馴染む絶妙なカラーリングとなっている。手にすっぽりと収まる絶妙なサイズ感は、食事の時間はもちろん、仕事中のリラックスタイムにも最適だ。ステンレス製ゆえの頑丈さと、魔法びんブランドならではの高い保冷・保温力を兼ね備えたこのカップは、日常のあらゆるシーンを格上げしてくれる。
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デザインと機能が高次元で融合したこの一脚を、ぜひあなたの新しい定番として迎えてみてはいかがだろうか。
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