「ごめんなさい友達はいます」藤田ニコル、番組予告のコメントに釈明「言葉って難しいよね」共感の声
モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。出演番組の予告動画がきっかけで広まった“友達がいない”という噂に対し、自身の言葉で説明しました。
【写真】藤田ニコル、“友達いない”発言を釈明
コメントでは「全部わかる 友達いるけど何となく違うステージになった感はあるんよなぁ」「大人になるとみんなそんなものだよ」「何に当てはめてもそうだけど、切り抜いた一場面だけ見ると誤解って生まれやすいよね」「わかってるよ〜！！でも切り抜き見た方に変な伝わり方しちゃうと辛いよね」「言葉って難しいよね。ちょっと変わるだけでも誤解されちゃうし！」など、共感の声が多数集まりました。
一方で「正直言うと、それって『友達いるアピール』と『環境変化の言い訳』を混ぜてるだけに見える」「最近マタハイが目立ちますネ」といった指摘も見られ、さまざまな反応が集まりました。
さらに、久しぶりに会っても、以前のように同じ話題で盛り上がれなくなったとし、「夫しか友だちがいないみたいな状況になっちゃってます」と、孤独感を感じる現状を吐露しています。この投稿は記事執筆時点では27万5000件以上のインプレッションとなり、反響の大きさが伺えます。
(文:五六七 八千代)
【写真】藤田ニコル、“友達いない”発言を釈明
「大人になるとみんなそんなものだよ」藤田さんは「上田と女のDEEPのにでています。切り抜きの動画でていますが ごめんなさい友達はいます」とコメント。続けて「いますが 人となかなか会わなくなったり環境が変わって会う友達も決まっていたりはするのは本当」とつづり、発言の意図は付き合い方の変化による実感だった、と説明しています。
一方で「正直言うと、それって『友達いるアピール』と『環境変化の言い訳』を混ぜてるだけに見える」「最近マタハイが目立ちますネ」といった指摘も見られ、さまざまな反応が集まりました。
「夫しか友だちがいない」事の発端は、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）の公式Xが投稿した番組予告です。30代前後に訪れる心の葛藤「クォーターライフクライシス」をテーマにしたトークの中で、藤田さんは自身について発言。「結婚した途端、友だちから誘われなくなった」と明かし、「気を使って誘わなくしてくれてるんですけど、やっぱそれは寂しいなとも感じる」とコメントしました。
さらに、久しぶりに会っても、以前のように同じ話題で盛り上がれなくなったとし、「夫しか友だちがいないみたいな状況になっちゃってます」と、孤独感を感じる現状を吐露しています。この投稿は記事執筆時点では27万5000件以上のインプレッションとなり、反響の大きさが伺えます。
(文:五六七 八千代)