渋滞対策の切り札「時間帯別料金」が延長決定

2026年3月19日に国土交通省と千葉県、NEXCO東日本は、東京湾アクアラインで実施している「ETC時間帯別料金」の社会実験を、2026年度も継続することを発表しました。

交通量が集中する土日・祝日の特定の時間帯に通行料金を変動させるこの試みは、開始以来、渋滞緩和に一定の成果を上げていることが最新のデータから明らかになっています。

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現行の料金体系を維持したまま、さらなる分析が進められる見通しです。

千葉県木更津市と神奈川県川崎市を繋ぐ東京湾アクアラインは、観光レジャー需要が集中する土日・祝日の激しい混雑が長年の課題となっていました。

この状況を打破するため、特定の時間帯の割引料金を変動させる「ETC時間帯別料金」の社会実験が導入されましたが、このたび「第5回東京湾アクアライン交通円滑化対策検討会」において、2026年度も現行の条件を維持して継続する方針が示されました。

検討会では、これまでの実施結果により混雑緩和に一定の効果が認められた一方で、より詳細な分析や評価を継続的に行う必要があると判断されました。

対象となるのは、2027年3月31日までの土日・祝日（振替休日や1月2日・3日を含む）で、全車種のETC車に適用されます。

今回の発表に合わせ、2025年4月から12月までの交通状況に関する分析データも公開されました。特に顕著な変化が見られたのは、木更津から川崎方面へ向かう「上り線」です。

データによると、料金が引き上げられる13時から19時の時間帯において交通量が減少し、逆に料金が引き下げられる深夜や早朝などの時間帯では交通量が増加するという、交通の分散が進んでいることが確認されました。

この結果、通過に要する「最大損失時間」は、社会実験前と比較して土曜日で8分、日曜日で9分減少しており、渋滞のピーク時における拘束時間が着実に短縮されています。

一方、川崎から木更津方面へ向かう「下り線」については、料金引き下げ時間帯の交通量が増加したものの、最大損失時間はほぼ「横ばい」という結果になりました。

全体としてアクアラインの1日あたりの交通量は増加傾向にあり、料金施策によって交通需要を完全に抑制するのではなく、あくまで「混雑する時間を避けてもらう」誘導策としての役割を果たしているといえます。

具体的な普通車のETC料金を見てみると、上り線では混雑する13時から19時が1600円に設定される一方、20時から24時は800円、深夜0時から4時は400円と、時間帯によって最大4倍の開きがあります。

下り線も同様に、早朝の5時から7時が1000円、それ以外の多くの時間帯が800円、深夜帯が400円といった設定になっており、利用者は出発時間を調整することで、コストと時間の双方にメリットを得られる仕組みです。

今回の社会実験継続は、現状の交通円滑化効果を維持しつつ、さらに長期的なデータを収集して最適な料金体系を探るためのステップといえます。

ただし、今後も国土交通省の予算状況などによっては内容が見直される可能性があるほか、実験期間中であっても必要に応じて条件が変更される場合があるとのことです。

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ドライバーにとっては、週末のお出かけの際に「何時にアクアラインを通るか」が、財布の負担だけでなく移動の快適さをも左右する重要なポイントとなります。

今後も継続されるこの「変動料金制」を賢く活用し、混雑を回避したスムーズなドライブを計画することが、アクアライン全体の渋滞緩和への貢献にも繋がっていくでしょう。