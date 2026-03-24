“２戦３発”と絶好調の19歳FWが緊急招集！ 韓国遠征に臨むロス五輪世代のU-21日本代表、ンワディケがコンディション不良のため不参加に
日本サッカー協会（JFA）は３月24日、韓国遠征に臨むU-21日本代表のメンバー変更を発表した。
桐蔭横浜大のFWンワディケ・ウチェブライアン世雄がコンディション不良のため不参加となり、代わってFC岐阜のFWワッド・モハメッドサディキが追加招集された。
19歳のストライカーであるワッドは、柏レイソルの下部組織で育ち、今季から育成型期限付き移籍で岐阜に加入。百年構想リーグではここまで７試合に出場し、徐々に出場機会を増やしている。
３月15日の福島戦（２−１）では85分から途中出場すると、プロとして公式戦初ゴールとなる決勝点をマーク。さらに続く松本戦（２−２）では初先発を飾り、いきなり２ゴールを挙げるなど、勢いに乗る若きアタッカーだ。
大岩剛監督が率いるロス五輪世代のU-21日本代表は、韓国遠征で27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と国際親善試合を行なう予定。急きょ巡ってきた代表のチャンスで、ワッドがどのようなプレーを見せるのか注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
桐蔭横浜大のFWンワディケ・ウチェブライアン世雄がコンディション不良のため不参加となり、代わってFC岐阜のFWワッド・モハメッドサディキが追加招集された。
19歳のストライカーであるワッドは、柏レイソルの下部組織で育ち、今季から育成型期限付き移籍で岐阜に加入。百年構想リーグではここまで７試合に出場し、徐々に出場機会を増やしている。
３月15日の福島戦（２−１）では85分から途中出場すると、プロとして公式戦初ゴールとなる決勝点をマーク。さらに続く松本戦（２−２）では初先発を飾り、いきなり２ゴールを挙げるなど、勢いに乗る若きアタッカーだ。
大岩剛監督が率いるロス五輪世代のU-21日本代表は、韓国遠征で27日にU-21アメリカ代表、29日にU-23韓国代表と国際親善試合を行なう予定。急きょ巡ってきた代表のチャンスで、ワッドがどのようなプレーを見せるのか注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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