IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第64回が放送され、広島市・中区白島にあるベーグル専門店を訪れた。

今回訪ねたのは「merry bagel」。店名について店主は「merry bagelのmerryっていうのはメリークリスマスのメリーなんですよ。元々私風船屋さん(バルーンアート店)もやっているんですけど、その風船屋さんの屋号がメリーバルーンっていう名前だったんですよ」「ワクワクするとかそういう意味なんですけど、ベーグル屋さん始めるときに想いは風船始めたときと一緒だなっていうのでそのまま引き継いでmerry bagelって名前になりました」と明かした。これに対し、椿は店主に「merryって言葉が似合うすごい常に満面の笑顔で明るい雰囲気になります」と話した。

店内には約20種類の砂糖の代わりにはちみつを使用したもっちり食感のベーグルが並び、椿は恒例の人気No.1パン予想の“ご褒美”として「きな粉クリームもち」のベーグルをチョイスした。

merry bagelの人気ベスト3は「シャキシャキりんごのアップルパイ」、「アーモンドモカ」、「枝豆とろとろチーズベーコン」。

アップルパイ風ベーグルを試食した椿は「パイ風ベーグルってそこ(パイとベーグル)が交わるんだっていう、見た目も美しいですね。シナモン…いい香り！すごい！上のパイ生地との食感の違いが」「シャキシャキりんごとカスタードとパイ生地とで口の中に色々な食感が広がってきて、ベーグルを食べていたのかパイを食べていたのか、全部の魅力のバランスがすごい」と感激した様子。

3種類のベーグルの中から1位は「ベーグルでパイを食べているという領域にいけるって上手だなって感じたんですよ」とシャキシャキりんごのアップルパイだと予想し、「どれもすごく美味しくて新しくて、ベーグルの魅力がたくさん詰まっていたんですけどパイのベーグルっていう魅力と上のパイ生地の食感とゴロっと入ったりんごとカスタードっていう。ベーグル好きもパン好きもみんな好きだし、新しいベーグルを求めに来てくれるファンの方々も多いんじゃないかっていうことで」と人気No.1だと思った理由を明かした。

結果は第3位から発表。第3位は「シャキシャキりんごのアップルパイ」、第2位が「枝豆とろとろチーズベーコン」、第1位は「アーモンドモカ」で正解とはならず、通算成績は30勝34敗となった。