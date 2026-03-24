巨人は２４日、東京ドームで１軍全体練習を行った。

２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）が迫る中、阿部監督はＷＢＣに出場した大勢投手、ライデル・マルティネス投手が開幕メンバーから外れる見通しを示した。

キューバ代表のマルティネスは米国・イスラエルとイランの戦争の影響などで航空機が混雑していることもあって２５日に来日の見込み。

侍ジャパンの大勢は１軍練習に合流して以降、練習を継続しているが、コンディションを考慮して無理させない方針。「大勢もちょっと、たぶんこのままだと間に合わないので。２人いないと想定して臨みたいと思います」と明言した。

昨年は８回大勢、９回マルティネスの鉄壁の勝利の方程式を形成。大勢は救援で８勝、４６ホールドの計５４ホールドポイントで最優秀中継ぎのタイトル。マルティネスは４６セーブで最多セーブのタイトルを獲得した。

２人の不在で抑えは育成選手から支配下登録されたルシアーノらが候補に挙がる。「そうなるかもしれませんし、日替わりかもしれないし。それでみんなで乗り越えていくしかない」と語った。

ルシアーノ、中川、田中瑛、船迫、北浦、バルドナード、赤星、石川、泉らでカバーしながらブルペン一致団結で臨んでいく。