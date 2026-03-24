近畿日本鉄道（近鉄）は２４日、５月５日の「こどもの日」限定利用で、小学生を対象に近鉄全線が１日乗り放題となる「きんてつきっずぱす」を１００円で前売り限定発売すると発表した。

「きんてつきっずぱす」は、２０２４年から「きんてつ旅育キャンペーン」の一環として、こどもの日限定利用で発売している。同社は「近鉄沿線には『大阪』『奈良』『京都』『名古屋』『伊勢志摩』など、多くの観光スポットが点在し、旅に適したエリアが多くあります。お得に沿線をめぐることができる『きんてつきっずぱす』を利用してお出かけいただき、子どもたちの興味を引き立てるきっかけになればと考えています」と呼びかけている。

詳細は以下のとおりです。

【きんてつきっずぱす】

▼発売金額 １００円（税込み）

▼発売期間 ４月２７日〜５月４日。前売り限定発売（当日の購入は不可）

▼発売対象 小学生のみ（特急利用の際は特急券が必要）

▼利用日 ５月５日限り

▼有効区間 近鉄全線１日乗り放題（ロープウェイを除く）

▼発売場所 近鉄全線の特急券発売窓口、特急券等自動発売機